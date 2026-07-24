Журналист Карлсон считает убийство Хаменеи одним из самых безумных решений США
24 июля 202603:33
Денис Постольский
Убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи является одним из самых безрассудных решений США, сообщил в интервью в Telegram-канале RT известный американский журналист Такер Карлсон.
«Это один из самых безумных шагов, которые когда-либо совершали США», — сказал он. Журналист также добавил, что подобные безнравственные действия полностью исключают возможность дипломатии.
Также Карлсон заявил, что американцев арестовывают по возвращении из России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Арестованы работники детсада в Сочи, обвиняемые в истязании детей
- Журналист Карлсон считает убийство Хаменеи одним из самых безумных решений США
- Власти выступили за смягчение лимитов на продажу бензина
- В Тюмени назвали причину массовой гибели рыбы в Туре
- СМИ: В Подмосковье частные дома признали незаконными и начали отправлять под снос
- Вдовам героев СВО разрешили делать искусственное оплодотворение за счет бюджета
- Шаман сжег свои кожаные штаны в печи
- Тысячи людей застряли в пробке на Байкале из-за нехватки паромов
- В Грузии произошел полный блэкаут
- СМИ: Сервис по выпуску банковских карт «Плати по миру» заподозрили в мошенничестве