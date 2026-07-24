Журналист Карлсон считает убийство Хаменеи одним из самых безумных решений США

«Это один из самых безумных шагов, которые когда-либо совершали США», — сказал он. Журналист также добавил, что подобные безнравственные действия полностью исключают возможность дипломатии.

Также Карлсон заявил, что американцев арестовывают по возвращении из России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

