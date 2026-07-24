Арестованы работники детсада в Сочи, обвиняемые в истязании детей
В Сочи Центральный районный суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал на два месяца работников детского сада, обвиняемых в истязании детей, сообщает объединенная пресс-служба судов.
В июне-июле текущего года в детском саду №35 города обвиняемые неоднократно наносили детям удары по голове, хватали их за волосы, оскорбляли.
Правоохранительные органы сообщали, что к ним обратились матери и рассказали об избиениях и оскорблениях детей. После инцидента следователи завели уголовное дело.
Ранее стало известно, что воспитательница в Северодвинске избивала полуторагодовалых детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Арестованы работники детсада в Сочи, обвиняемые в истязании детей
- Журналист Карлсон считает убийство Хаменеи одним из самых безумных решений США
- Власти выступили за смягчение лимитов на продажу бензина
- В Тюмени назвали причину массовой гибели рыбы в Туре
- СМИ: В Подмосковье частные дома признали незаконными и начали отправлять под снос
- Вдовам героев СВО разрешили делать искусственное оплодотворение за счет бюджета
- Шаман сжег свои кожаные штаны в печи
- Тысячи людей застряли в пробке на Байкале из-за нехватки паромов
- В Грузии произошел полный блэкаут
- СМИ: Сервис по выпуску банковских карт «Плати по миру» заподозрили в мошенничестве