Арестованы работники детсада в Сочи, обвиняемые в истязании детей

В Сочи Центральный районный суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал на два месяца работников детского сада, обвиняемых в истязании детей, сообщает объединенная пресс-служба судов.

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В июне-июле текущего года в детском саду №35 города обвиняемые неоднократно наносили детям удары по голове, хватали их за волосы, оскорбляли.

Правоохранительные органы сообщали, что к ним обратились матери и рассказали об избиениях и оскорблениях детей. После инцидента следователи завели уголовное дело.

Ранее стало известно, что воспитательница в Северодвинске избивала полуторагодовалых детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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