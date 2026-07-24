Арестованы работники детсада в Сочи, обвиняемые в истязании детей

В июне-июле текущего года в детском саду №35 города обвиняемые неоднократно наносили детям удары по голове, хватали их за волосы, оскорбляли.

Правоохранительные органы сообщали, что к ним обратились матери и рассказали об избиениях и оскорблениях детей. После инцидента следователи завели уголовное дело.

Ранее стало известно, что воспитательница в Северодвинске избивала полуторагодовалых детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

