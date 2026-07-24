Дмитриев: Цены на нефть в мире превысят 150 долларов за баррель

Цены на нефть в мире будут выше 150 долларов за баррель, заявил в соцсети в X глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.

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«Снова на пути к отметке выше 150 долларов», - написал он. До этого политик назвал приостановку транзита через Ормузский пролив возобновлением цунами энергетического кризиса.

Пока судоходство через Ормузский пролив не восстановлено, цены на нефть будут расти, разница только в динамике, так как дополнительные негативные факторы, включая напряженность в Красном море, приведут к скачкообразному увеличению стоимости энергоресурсов, объяснил НСН эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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