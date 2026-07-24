СМИ: Саудовского принца нашли мертвым в отеле в Лондоне
Саудовский принц – дальний родственник короля Саудовской Аравии, был обнаружен мертвым в одной из элитных гостиниц Лондона, сообщает The Telegraph.
Тело 29-летнего молодого человека нашли в дорогом отеле в Кенсингтоне в ноябре 2025 года. На него наткнулся сотрудник гостиницы во время уборки.
Согласно результатам расследования, в крови погибшего обнаружили высокую концентрацию алкоголя и наркотических веществ. Вскрытие показало, что у принца не было серьезных хронических заболеваний. Смерть наступила в результате остановки сердца.
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