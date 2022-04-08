Глава ЕК: Венгрия нарушит санкции ЕС при оплате российского газа в рублях

Ранее 6 апреля венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил о готовности страны оплачивать газ в рублях.

Новый порядок оплаты поставок российского трубопроводного газа в рублях клиентами из «недружественных» государств вступил в силу 1 апреля в соответствии с указом Владимира Путина. Они теперь должны открывать в Газпромбанке специальные рублевые и валютные счета для конвертации через биржи РФ и оплаты поставляемого топлива.







