Глава ЕК: Венгрия нарушит санкции ЕС при оплате российского газа в рублях

Власти Венгрии нарушат санкции Евросоюза против Москвы, если начнут оплачивать российский газ рублями. Такое заявление сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Песков: Россия найдёт, кому экспортировать газ

Ранее 6 апреля венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил о готовности страны оплачивать газ в рублях.

Новый порядок оплаты поставок российского трубопроводного газа в рублях клиентами из «недружественных» государств вступил в силу 1 апреля в соответствии с указом Владимира Путина. Они теперь должны открывать в Газпромбанке специальные рублевые и валютные счета для конвертации через биржи РФ и оплаты поставляемого топлива.




Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: fidesz.hu
ТЕГИ:ЕвросоюзВенгрия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры