Глава ЕК: Венгрия нарушит санкции ЕС при оплате российского газа в рублях
Власти Венгрии нарушат санкции Евросоюза против Москвы, если начнут оплачивать российский газ рублями. Такое заявление сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Ранее 6 апреля венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил о готовности страны оплачивать газ в рублях.
Новый порядок оплаты поставок российского трубопроводного газа в рублях клиентами из «недружественных» государств вступил в силу 1 апреля в соответствии с указом Владимира Путина. Они теперь должны открывать в Газпромбанке специальные рублевые и валютные счета для конвертации через биржи РФ и оплаты поставляемого топлива.
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