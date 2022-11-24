Евросоюз вместе с G7 обсуждал установление предельного лимита цен на российское сырье на уровне 65-70 долларов за баррель. По данным Bloomberg, очередная попытка стран ЕС прийти к общему мнению в этом вопросе провалилась. В ходе переговоров 23 ноября в европе так и не договорились о том, каким должен быть потолок цен на российскую нефть.

Переговоры планируется продолжить в четверг.

Ряд стран ЕС считают, что предложенный потолок слишком высокий, так как он значительно превышает себестоимость производства барреля нефти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

