СМИ сообщили о тупике в переговорах в ЕС по потолку цен на российскую нефть

Переговоры в Европейском союзе по установлению «потолка цен» на нефть из России зашли в тупик, сообщает «РЕН ТВ».

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Евросоюз вместе с G7 обсуждал установление предельного лимита цен на российское сырье на уровне 65-70 долларов за баррель. По данным Bloomberg, очередная попытка стран ЕС прийти к общему мнению в этом вопросе провалилась. В ходе переговоров 23 ноября в европе так и не договорились о том, каким должен быть потолок цен на российскую нефть.

Переговоры планируется продолжить в четверг.

Ряд стран ЕС считают, что предложенный потолок слишком высокий, так как он значительно превышает себестоимость производства барреля нефти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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