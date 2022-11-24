СМИ сообщили о тупике в переговорах в ЕС по потолку цен на российскую нефть
Переговоры в Европейском союзе по установлению «потолка цен» на нефть из России зашли в тупик, сообщает «РЕН ТВ».
Евросоюз вместе с G7 обсуждал установление предельного лимита цен на российское сырье на уровне 65-70 долларов за баррель. По данным Bloomberg, очередная попытка стран ЕС прийти к общему мнению в этом вопросе провалилась. В ходе переговоров 23 ноября в европе так и не договорились о том, каким должен быть потолок цен на российскую нефть.
Переговоры планируется продолжить в четверг.
Ряд стран ЕС считают, что предложенный потолок слишком высокий, так как он значительно превышает себестоимость производства барреля нефти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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