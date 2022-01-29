Байден анонсировал скорую отправку войск США в Восточную Европу и страны НАТО

Вашингтон намерен в ближайшем будущем отправить небольшой дополнительный контингент войск США в Восточную Европу. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден, передает пресс-пул Белого дома.

США запросили на 31 января заседание ООН по Украине

«Я переброшу войска США в Восточную Европу, в страны НАТО, в ближайшем будущем. Не очень много», — подчеркнул Байден.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что в Европу готовы отправиться 8,5 тысяч военнослужащих боевых, разведывательных, авиационных, медицинских и транспортных подразделений, однако окончательное решение об этом еще не принято. Позже Кирби уточнил, что американские военные не будут размещены вне территории европейских стран-союзников США по НАТО.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвропаВоеннослужащиеСШАДжо Байден
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры