Байден анонсировал скорую отправку войск США в Восточную Европу и страны НАТО
Вашингтон намерен в ближайшем будущем отправить небольшой дополнительный контингент войск США в Восточную Европу. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден, передает пресс-пул Белого дома.
«Я переброшу войска США в Восточную Европу, в страны НАТО, в ближайшем будущем. Не очень много», — подчеркнул Байден.
Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что в Европу готовы отправиться 8,5 тысяч военнослужащих боевых, разведывательных, авиационных, медицинских и транспортных подразделений, однако окончательное решение об этом еще не принято. Позже Кирби уточнил, что американские военные не будут размещены вне территории европейских стран-союзников США по НАТО.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
11,5 млн+98 040 / сут.
Умерли
329 тыс.+673 / сут.
Выздоровели
10,2 млн+29 506 / сут.
- Байден анонсировал скорую отправку войск США в Восточную Европу и страны НАТО
- Расстрелявший сослуживцев в Днепре нацгвардеец арестован на два месяца
- СМИ: МИД Великобритании 31 января объявит о новых санкциях в отношении России
- В России естественная убыль населения в 2021 году превысила 1 млн человек
- Гинцбург объяснил появление в ЮАР нового вида коронавируса
- Spiegel: США считают Германию «ненадежным партнером» из-за Украины
- Зеленский обсудил с Макроном возобновление «нормандского формата»
- В МИД ФРГ подтвердили объявление россиянина персоной нон-грата
- Президент Аргентины заявил о личном предпочтении «Спутник V»
- Гран-при «Золотого орла» получил фильм «Серебрянные коньки»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru