«Не все фишки стоят на доске». Россия борется с военными угрозами

США вообще не рассматривают предложенные Россией гарантии безопасности как возможный диалог, а на публичной арене они прикрываются российским вторжением на Украину, заявил заведующий кафедрой госуправления во внешнеполитической деятельности Дипакадемии МИД России Иван Сурма в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

«Мы представили проекты соглашения и договора, где все четко обозначили. Можно было уже с этим документом работать, обсуждать и подписывать в отредактированном виде. Но они даже не рассматривают такой перспективы. Скорее всего, будет уход от прямого ответа. Будут обвинять опять же Россию, если не удастся прийти к открытию представительств в Москве и Брюсселе. А это все затягивание самого процесса. Опять будут предложения о создании рабочих групп и прочего. Когда им что-то нужно, они всегда четко все рассматривают. Когда ставятся острые и неудобные для них вопросы, они уходят от ответа и показывают, что у них даже в планах не стоял этот окончательный переговорный процесс», - резюмировал Сурма.

Польский политолог Якуб Корейба в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что явной угрозы нападения России на Украину нет.



