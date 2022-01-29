«Не все фишки стоят на доске». Россия борется с военными угрозами
Россия вынуждена противостоять реальным угрозам начала войны с Украиной и НАТО и критично смотреть на действия США по предоставлению РФ гарантий безопасности.
Президент России Владимир Путин может совершить ошибку «катастрофических масштабов», если решит напасть на Украину. Такое предостережение сделал автор британской газеты The Telegraph Кон Кафлин.
Журналист считает, что война России с Украиной может обернуться катастрофой, «подобной войне Советского Союза в Афганистане».
США толкают Украину к войне с РФ, чтобы чужими руками спровоцировать внутренний кризис и «крушение» России, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков.
«Я не думаю, что США и НАТО непосредственно вступят в войну, они будут воевать, как они любят, чужими руками. Их все устраивает, даже частичное поражение Украины, потому что целью является не нанесение военного поражения России, а введение крупномасштабных санкций и втягивание РФ в долгую, изнурительную войну, поскольку сил для полной оккупации Украины у России сейчас нет. Вследствие этого они надеются на внутренний кризис, социальный взрыв, который приведет к крушению России, как единого государственного образования», - отметил экс-министр обороны ДНР.
Военный эксперт Павел Фельгенгауэр в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подтвердил, что в Европе нарастает угроза войны, не исключено прямое столкновение США и России.
«Пока не все фишки стоят на доске. Официально в движение перешли вооруженные силы России с Дальнего Востока на запад в Белоруссию. Наверное, скоро перейдут в движение войска на территории СНГ. Российские корабли подходят со стороны Индийского океана, крупнейшие корабли Тихоокеанского флота подойдут в Средиземное море, другие – со стороны Северного моря и Балтики. Собирается большая группировка. Западная тоже – во главе с авианосцем Truman. Сейчас в Средиземном море складывается очень опасная ситуация. Возможно прямое военное столкновение между США и Россией», - предупредил он.
США вообще не рассматривают предложенные Россией гарантии безопасности как возможный диалог, а на публичной арене они прикрываются российским вторжением на Украину, заявил заведующий кафедрой госуправления во внешнеполитической деятельности Дипакадемии МИД России Иван Сурма в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Мы представили проекты соглашения и договора, где все четко обозначили. Можно было уже с этим документом работать, обсуждать и подписывать в отредактированном виде. Но они даже не рассматривают такой перспективы. Скорее всего, будет уход от прямого ответа. Будут обвинять опять же Россию, если не удастся прийти к открытию представительств в Москве и Брюсселе. А это все затягивание самого процесса. Опять будут предложения о создании рабочих групп и прочего. Когда им что-то нужно, они всегда четко все рассматривают. Когда ставятся острые и неудобные для них вопросы, они уходят от ответа и показывают, что у них даже в планах не стоял этот окончательный переговорный процесс», - резюмировал Сурма.
Польский политолог Якуб Корейба в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что явной угрозы нападения России на Украину нет.
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