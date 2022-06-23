Венгрия предрекла Европе новую волну беженцев из-за продовольственного кризиса

Европейским странам необходимо заняться укреплением внешних границ, чтобы остановить волну миграции, к которой может привести голод в нестабильных регионах из-за проблем с поставками украинского продовольствия, сообщает ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто.

В МВД зафиксировали рост числа нарушений среди мигрантов

По его словам, количество беженцев, наводнивших Европу через страны Западных Балкан, уже начало расти, поэтому ЕС нужно усилить свои внешние границы.

Сийярто считает, что новая волна миграции будет более серьезной, чем когда-либо прежде. Причина этого кроется именно в снижении экспорта зерна.

Напомним, Великобритания вышлет нелегальных мигрантов из страны в Руанду. Туда могут быть депортированы беженцы с Украины.

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