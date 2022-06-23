Венгрия предрекла Европе новую волну беженцев из-за продовольственного кризиса

По его словам, количество беженцев, наводнивших Европу через страны Западных Балкан, уже начало расти, поэтому ЕС нужно усилить свои внешние границы.

Сийярто считает, что новая волна миграции будет более серьезной, чем когда-либо прежде. Причина этого кроется именно в снижении экспорта зерна.

Напомним, Великобритания вышлет нелегальных мигрантов из страны в Руанду. Туда могут быть депортированы беженцы с Украины.

