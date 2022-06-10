Орбан: Эмбарго на российский газ разрушит европейскую экономику
Санкции и эмбарго на поставки газа из России разрушат экономику Европы, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом политик заявил в эфире радио Kossuth.
Как отметил Орбан, ЕС следует «медленно менять стратегию». По словам премьера, с высокой инфляцией Европа «разорится», однако никто в этом не заинтересован.
«После эмбарго на нефть хотят ввести эмбарго на газ, тогда мы разрушим всю европейскую экономику», — подчеркнул политик.
Ранее CNN со ссылкой на аналитиков сообщил, что погоня Европы за газом может привести к дефициту энергоресурсов предстоящей зимой. В регионе начали скупать сжиженный природный газ, при этом дестабилизировав весь рынок, пишет «Свободная пресса».
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