В Венгрии не исключили пересмотр антироссийских санкций из-за холодов

По его словам, с наступлением холодного времени года в Западной Европе «в дверь постучится реальность». Как заявил дипломат, антироссийские ограничения уже вызвали резкий дефицит электроэнергии и резкий рост цен в Европе.

Менцер отметил, что если политика санкций будет пересмотрена, то энергодефицит и высокие цены можно будет «вскорости купировать».

Напомним, главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен предстоит «чётко и ясно» объяснить жителям Европейского союза, что им придётся пойти на определённые жертвы предстоящей непростой зимой при любых вариантах дальнейшего развитии энергетического кризиса.

