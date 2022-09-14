В Венгрии не исключили пересмотр антироссийских санкций из-за холодов

Европейский союз осенью может пересмотреть политику санкций против России, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление госсекретаря по двусторонним отношениям МИД Венгрии Тамаша Менцера.

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По его словам, с наступлением холодного времени года в Западной Европе «в дверь постучится реальность». Как заявил дипломат, антироссийские ограничения уже вызвали резкий дефицит электроэнергии и резкий рост цен в Европе.

Менцер отметил, что если политика санкций будет пересмотрена, то энергодефицит и высокие цены можно будет «вскорости купировать».

Напомним, главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен предстоит «чётко и ясно» объяснить жителям Европейского союза, что им придётся пойти на определённые жертвы предстоящей непростой зимой при любых вариантах дальнейшего развитии энергетического кризиса.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвросоюзСанкции Против России
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