Украинские власти выступили за расширение санкций в отношении Москвы
Введенные со стороны Соединенных Штатов ограничения против России на Украине сочли недостаточными, сообщает телеканал «360» со ссылкой на Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины.
Там выступили за расширение санкций. В списки предложило добавить 1413 руководителей и владельцев российских предприятий, на которых не наложены санкции.
Упомянутое количество предпринимателей агентство призвало включить в санкционный список, который уже направлен в МИД Украины, чтобы синхронизировать примененные США ограничения с украинскими.
В перечне содержатся руководители, владельцы или учредители нескольких российских банков, в том числе Центробанка РФ, топ-менеджеры «Роснефти», «Газпром нефти», «Лукойла», «Новатека».
Ранее президент Украины заявил, что власти ввели санкции против 606 представителей российской власти.
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