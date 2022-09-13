Украинские власти выступили за расширение санкций в отношении Москвы

Там выступили за расширение санкций. В списки предложило добавить 1413 руководителей и владельцев российских предприятий, на которых не наложены санкции.

Упомянутое количество предпринимателей агентство призвало включить в санкционный список, который уже направлен в МИД Украины, чтобы синхронизировать примененные США ограничения с украинскими.

В перечне содержатся руководители, владельцы или учредители нескольких российских банков, в том числе Центробанка РФ, топ-менеджеры «Роснефти», «Газпром нефти», «Лукойла», «Новатека».

Ранее президент Украины заявил, что власти ввели санкции против 606 представителей российской власти.

