Bloomberg: Главе ЕК придётся сказать «страшную правду» о грядущей зиме

Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен предстоит «чётко и ясно» объяснить жителям Европейского союза, что им придётся пойти на определённые жертвы предстоящей непростой зимой при любых вариантах дальнейшего развитии энергетического кризиса. Такую позицию обозначил в статье журналист Bloomberg Лайонел Лорен.

По его мнению, фон дер Ляйен требуется восстановить доверие европейцев к их же собственной власти, однако предупредить, что грядущая зима будет трудной без газа из России. В частности, автор статьи подчёркивает, что потребление энергии необходимо будет сократить на 10 – 15 %. Кроме того, участники ЕС должны разделить издержки, что неизбежно вынудит отменить ряд ранее принятых решений.