Bloomberg: Главе ЕК придётся сказать «страшную правду» о грядущей зиме

Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен предстоит «чётко и ясно» объяснить жителям Европейского союза, что им придётся пойти на определённые жертвы предстоящей непростой зимой при любых вариантах дальнейшего развитии энергетического кризиса. Такую позицию обозначил в статье журналист Bloomberg Лайонел Лорен.

По его мнению, фон дер Ляйен требуется восстановить доверие европейцев к их же собственной власти, однако предупредить, что грядущая зима будет трудной без газа из России. В частности, автор статьи подчёркивает, что потребление энергии необходимо будет сократить на 10 – 15 %. Кроме того, участники ЕС должны разделить издержки, что неизбежно вынудит отменить ряд ранее принятых решений.

Где логика? В Европе не ввели ограничения цен на газ РФ, но и против запуска «Северного потока»

Например, Германии в связи с этим придется продлить работу атомных электростанций. Лайонел Лорен даже считает, что Урсуле фон дер Ляйен придётся объявить «чрезвычайное положение» в масштабах всего Евросоюза. Вместе с тем, основной проблемой Европы на фоне энергетического кризиса автор Bloomberg считает недоверие граждан руководству.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», страны ЕС оказались перед лицом резкого роста цен на энергоресурсы и всплеска инфляции на фоне введения санкций против РФ и курса на полный отказ от российского топлива.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭнергетикаКризисЕврокомиссия
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