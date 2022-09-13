Bloomberg: Главе ЕК придётся сказать «страшную правду» о грядущей зиме
Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен предстоит «чётко и ясно» объяснить жителям Европейского союза, что им придётся пойти на определённые жертвы предстоящей непростой зимой при любых вариантах дальнейшего развитии энергетического кризиса. Такую позицию обозначил в статье журналист Bloomberg Лайонел Лорен.
По его мнению, фон дер Ляйен требуется восстановить доверие европейцев к их же собственной власти, однако предупредить, что грядущая зима будет трудной без газа из России. В частности, автор статьи подчёркивает, что потребление энергии необходимо будет сократить на 10 – 15 %. Кроме того, участники ЕС должны разделить издержки, что неизбежно вынудит отменить ряд ранее принятых решений.
Например, Германии в связи с этим придется продлить работу атомных электростанций. Лайонел Лорен даже считает, что Урсуле фон дер Ляйен придётся объявить «чрезвычайное положение» в масштабах всего Евросоюза. Вместе с тем, основной проблемой Европы на фоне энергетического кризиса автор Bloomberg считает недоверие граждан руководству.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», страны ЕС оказались перед лицом резкого роста цен на энергоресурсы и всплеска инфляции на фоне введения санкций против РФ и курса на полный отказ от российского топлива.
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