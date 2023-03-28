В Венгрии назвали фейком сообщения СМИ о разрыве контракта с «Росатомом»

Информация, опубликованная рядом СМИ, о планах Венгрии якобы отказаться от сотрудничества с «Росатомом» - это фейк. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, сообщают «Известия».

По его словам, Будапешт по-прежнему привержен выполнению контрактов с российской компанией, причин для разрыва договора нет.

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СМИ писали о намерении венгерской стороны якобы сменить основного подрядчика строительства АЭС «Пакш-2» на французскую Framatome.

Министр пояснил, что участие французской компании объясняется тем, что она совместно с Siemens должна была поставлять автоматическую систему управления для АЭС.

Ранее, как сообщала НСН, Венгрия признала зависимость от российского газа.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МИДРосатомКонтрактыВенгрия

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