В Дрездене загорелось здание бывшей оперетты

Здание бывшей государственной оперетты загорелось в округе Лейбен в немецком городе Дрезден. Об этом пишет Bild, ссылаясь на данные источников и пожарной службы.

«Огонь вспыхнул во флигеле и вскоре перекинулся на основное здание. Причина... пока не известна», - отмечает издание.

По данным пожарной службы, никто не пострадал. Из-за возгорания эвакуировали два соседних дома, живущих в радиусе километра попросили не открывать окна и двери.

Оперетта находилась в здании в 1947-2016 годах, сейчас строение не используется.

Ранее пожар произошел на грузовом судне Morning Midas в Тихом океане, перевозившем 3 тысячи автомобилей.

