В Дрездене загорелось здание бывшей оперетты
Здание бывшей государственной оперетты загорелось в округе Лейбен в немецком городе Дрезден. Об этом пишет Bild, ссылаясь на данные источников и пожарной службы.
«Огонь вспыхнул во флигеле и вскоре перекинулся на основное здание. Причина... пока не известна», - отмечает издание.
По данным пожарной службы, никто не пострадал. Из-за возгорания эвакуировали два соседних дома, живущих в радиусе километра попросили не открывать окна и двери.
Оперетта находилась в здании в 1947-2016 годах, сейчас строение не используется.
Ранее пожар произошел на грузовом судне Morning Midas в Тихом океане, перевозившем 3 тысячи автомобилей.
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