Венгрия признала зависимость от российского газа

Для покупки природного газа, Венгрии нужно организовать источник и транспортировку газа, отметил политик.

«Снабжение Венгрии природным газом без российских источников сегодня невозможно», - цитирует Сийярто агентство Танюг.

При этом он отметил, что страна не планирует прекращать поставки газа из России. Министр считает бесполезными ранее введенные Евросоюзом и Соединенными Штатами Америки санкции.

«Когда принимали первый пакет санкций, те, кто его вводил, говорили, что Россия будет экономически разрушена этими санкциями и не сможет продолжать войну, что приведет к миру. Сейчас мы дошли уже до 10-го пакета санкций, а Россия не сдается», - отметил он.

Ранее немецкий политолог Александр Рар в разговоре с НСН заявил, что Германии не грозит крах экономики из-за антироссийских санкций: газ поступает в страну из США и Норвегии, а стране удалось избежать массовую безработницу.

