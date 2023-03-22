Венгрия признала зависимость от российского газа

Венгрия не в состоянии обеспечить себя газом без Москвы, а антироссийские санкции оказались безрезультатны, заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто.

СМИ: G7 хочет сохранить потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель

Для покупки природного газа, Венгрии нужно организовать источник и транспортировку газа, отметил политик.

«Снабжение Венгрии природным газом без российских источников сегодня невозможно», - цитирует Сийярто агентство Танюг.

При этом он отметил, что страна не планирует прекращать поставки газа из России. Министр считает бесполезными ранее введенные Евросоюзом и Соединенными Штатами Америки санкции.

«Когда принимали первый пакет санкций, те, кто его вводил, говорили, что Россия будет экономически разрушена этими санкциями и не сможет продолжать войну, что приведет к миру. Сейчас мы дошли уже до 10-го пакета санкций, а Россия не сдается», - отметил он.

Ранее немецкий политолог Александр Рар в разговоре с НСН заявил, что Германии не грозит крах экономики из-за антироссийских санкций: газ поступает в страну из США и Норвегии, а стране удалось избежать массовую безработницу.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против РоссииРоссийский Газ

Горячие новости

Все новости

партнеры