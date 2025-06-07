Трамп: США используют новые антироссийские санкции, если будет нужно

США применят новые санкции против России, если посчитают это нужным. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Политик не стал уточнять, поддерживает ли он разработанный сенатом законопроект об ужесточении ограничений в отношении РФ.

«Посмотрим... Я это использую, если будет необходимо», - указал Трамп.

По его словам, законопроект дает президенту США возможность ужесточать или не ужесточать рестрикции, и политик пока не принял решения на этот счет. Трамп отметил, что ситуация «будет зависеть от него».

Ранее СМИ сообщили, что администрация американского президента предпринимает попытки смягчить законопроект о санкциях в отношении России.

