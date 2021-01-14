В Венесуэле будут производить российскую вакцину «Спутник V»
Венесуэльское правительство достигло соглашения с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) о снабжении и производстве российской вакцины "Спутник V". Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на телеканал "Глобовисьон".
О договоре заявила вице-президент страны Делси Родригес. По данным политика, производство вакцин будет налажено в первом квартале текущего 2021 года.
Родригес отметила, что была проведена видеоконференция с главой фонда Кириллом Дмитриевым и его заместителем Александром Журавлевым.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал соглашение о приобретении 10 миллионов доз вакцины "Спутник V" у России. Мадуро поблагодарил главу РФ Владимира Путина за такую возможность.
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