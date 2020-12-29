Президент Венесуэлы поблагодарил Путина за вакцину от COVID-19

Мадуро отметил, что соглашению предшествовали несколько месяцев "серьезной и ответственной работы". Он также добавил, что 10 миллионов доз - это первый транш вакцины. Он подчеркнул, что Путин помог Венесуэле начать массовую вакцинацию от COVID-19.

О том, что соглашение подписано, ранее объявила вице-президент Венесуэлы Делси Родригес. Она заявила, что страна уже готова к началу вакцинации, и выразила надежду, что процесс будет начат как можно скорее.