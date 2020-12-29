Президент Венесуэлы поблагодарил Путина за вакцину от COVID-19
Президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил президента России Владимира Путина после подписания соглашения о приобретении 10 миллионов доз вакцины "Спутник V". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Twitter венесуэльского лидера.
Мадуро отметил, что соглашению предшествовали несколько месяцев "серьезной и ответственной работы". Он также добавил, что 10 миллионов доз - это первый транш вакцины. Он подчеркнул, что Путин помог Венесуэле начать массовую вакцинацию от COVID-19.
О том, что соглашение подписано, ранее объявила вице-президент Венесуэлы Делси Родригес. Она заявила, что страна уже готова к началу вакцинации, и выразила надежду, что процесс будет начат как можно скорее.
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