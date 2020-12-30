Непредсказуемый COVID-19. Российские вакцины сравнили друг с другом
Вице-премьер страны Татьяна Голикова назвала отличия российских вакцин от коронавируса, а эксперты НСН рассказали, подействуют ли они против мутаций.
Российские вакцины «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» отличаются, но обе они хорошие. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Они отметила, что у обоих препаратов нет каких-либо серьезных побочных эффектов.
«Они абсолютно разные – одна векторная на основе аденовируса, другая пептидная, сделанная из трех составных частей генома коронавируса, которые наиболее устойчивы к мутации. Она вырабатывает гуморальный ответ», - рассказала вице-премьер.
Российские власти всеми силами пытаются побудить москвичей начать прививаться отечественной вакциной «Спутник V». Несмотря на многочисленные сложности с запуском препарата в массовое производство, дефицита вакцины в городе не наблюдается. «Уже привилось около 15 тысяч человек, и вакцинация продолжается достаточно активно», — докладывал Собянин 17 декабря, через 12 дней после начала вакцинации.
Вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев в эфире НСН заявлял, что пока достоверно не известно, будет ли иммунитет после вакцинации выше, чем при естественном заболевании.
«Вопрос неоднозначный. Есть некоторые инфекции, как, например, корь, если переболел, так на всю жизнь. Что касается коронавируса, то по тем публикациям, которые сейчас есть, считается, что иммунитет после вакцинации будет выше. Но тут тоже не все так однозначно. Нужно наблюдение, нужно время, чтобы как следует оценить ситуацию. Заявляют, что действие препарата будет защищать в течение двух лет. Но есть и другие публикации, которые показывают, что при естественном заболевании антитела могут сохраняться только несколько месяцев», - отметил специалист.
Собеседник НСН добавил, что люди, у которых есть природный естественный иммунитет к инфекции, существуют всегда, однако меры профилактики соблюдать стоит всем.
«Считается, что есть люди с природным иммунитетом к ковиду. Даже при чуме 4% населения не болеют. Есть такие люди и среди нас, но сколько их - пока вопрос. У них есть естественный иммунитет. Коронавирус - это тоже инфекционное заболевание. Свой естественный иммунитет можно повысить за счет строгого соблюдения санэпидемправил. Профилактика всегда оправдывает способы лечения», - заключил он.
Ведущий научный сотрудник научно-исследовательского института фундаментальной и клинической иммунологии, профессор вирусологии Александр Чепурнов в эфире НСН усомнился насчет полной победы над коронавирусом с помощью вакцинации, допустив, что вирус может повести себя непредсказуемо.
«И препарата пока мало, и сам по себе процесс вакцинирования не простой. Это при условии, что вирус не выкинет свой пируэт, которого все от него в напряжении ожидают. Я имею в виду, что могут появиться варианты вируса, которые будут уклоняться от разработанных вакцин. Не хочется пугаться раньше времени, давайте надеяться, что вакцина будет эффективной. Вот тогда и поговорим о третьей волне. А пока не вижу оснований для такого понятия», - заявил специалист.
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) получил заявки на приобретение вакцины «Спутник V» от более чем 50 государств. Об этом в начале декабря рассказывала официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Дипломат сообщала, что интерес к российскому препарату растёт, в том числе, «Спутником V» интересуются страны Евросоюза.
Официальный представитель МИД напомнила, что в конце ноября французская делегация посетила РФПИ для обсуждения сотрудничества в производстве вакцины и массовой вакцинации. Кроме того, Захарова отметила, что российская сторона заключила соглашение о поставке образцов «Спутника V» в Венгрию и ведёт переговоры с другими европейскими партнёрами.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил российского лидера Владимира Путина после подписания соглашения о приобретении 10 миллионов доз вакцины «Спутник V». Мадуро отметил, что соглашению предшествовали несколько месяцев серьезной и ответственной работы. Он также добавил, что 10 миллионов доз - это первый транш препарата.
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