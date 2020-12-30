Непредсказуемый COVID-19. Российские вакцины сравнили друг с другом

Российские вакцины «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» отличаются, но обе они хорошие. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Они отметила, что у обоих препаратов нет каких-либо серьезных побочных эффектов.

«Они абсолютно разные – одна векторная на основе аденовируса, другая пептидная, сделанная из трех составных частей генома коронавируса, которые наиболее устойчивы к мутации. Она вырабатывает гуморальный ответ», - рассказала вице-премьер.

Российские власти всеми силами пытаются побудить москвичей начать прививаться отечественной вакциной «Спутник V». Несмотря на многочисленные сложности с запуском препарата в массовое производство, дефицита вакцины в городе не наблюдается. «Уже привилось около 15 тысяч человек, и вакцинация продолжается достаточно активно», — докладывал Собянин 17 декабря, через 12 дней после начала вакцинации.

Вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев в эфире НСН заявлял, что пока достоверно не известно, будет ли иммунитет после вакцинации выше, чем при естественном заболевании.

«Вопрос неоднозначный. Есть некоторые инфекции, как, например, корь, если переболел, так на всю жизнь. Что касается коронавируса, то по тем публикациям, которые сейчас есть, считается, что иммунитет после вакцинации будет выше. Но тут тоже не все так однозначно. Нужно наблюдение, нужно время, чтобы как следует оценить ситуацию. Заявляют, что действие препарата будет защищать в течение двух лет. Но есть и другие публикации, которые показывают, что при естественном заболевании антитела могут сохраняться только несколько месяцев», - отметил специалист.