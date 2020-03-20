В Великобритании закроют клубы, бары и спортзалы
Власти Великобритании заявили о намерении усилить меры по сдерживанию распространения коронавируса в стране. Как сообщает РИА Новости, премьер-министр государства Борис Джонсон призвал закрыть места общественного питания, спортзалы и бары.
Джонсон попросил владельцев заведений "закрыться сегодня вечером и не открываться завтра".
В настоящее время в стране зарегистрировано более 2,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, из которых более сотни закончились летальным исходом.
Накануне сообщалось о беспорядках в Лондоне на фоне коронавируса.
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