В Великобритании закроют клубы, бары и спортзалы

Власти Великобритании заявили о намерении усилить меры по сдерживанию распространения коронавируса в стране. Как сообщает РИА Новости, премьер-министр государства Борис Джонсон призвал закрыть места общественного питания, спортзалы и бары.

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Джонсон попросил владельцев заведений "закрыться сегодня вечером и не открываться завтра".

В настоящее время в стране зарегистрировано более 2,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, из которых более сотни закончились летальным исходом.

Накануне сообщалось о беспорядках в Лондоне на фоне коронавируса.

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ФОТО: РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
ТЕГИ:Борис ДжонсонВеликобританияКоронавирус