В Великобритании закроют клубы, бары и спортзалы

Джонсон попросил владельцев заведений "закрыться сегодня вечером и не открываться завтра".

В настоящее время в стране зарегистрировано более 2,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, из которых более сотни закончились летальным исходом.

Накануне сообщалось о беспорядках в Лондоне на фоне коронавируса.

