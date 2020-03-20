В Лондоне мародеры крушат витрины на фоне коронавируса
В Лондоне на фоне эпидемии коронавируса мародеры начали бить витрины. Несколько человек попытались пронести под одеждой алкоголь, однако были задержаны сотрудниками магазина. После этого хулиганы начали быть витрины.
Полиция уже арестовала виновников беспорядков, сообщает РИА ФАН. В правоохранительных органах сообщили, что это уже не первых подобный инцидент.
Многие супермаркеты столицы Великобритании сейчас опустели из-за ажиотажного спроса на продукты. Правительство призвало не скупать товары, так как никакого дефицита нет.
Похожая ситуация с пустыми полками произошла и в некоторых регионах России. Сообщается, что ажиотажный спрос отмечен в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.
Ранее президент РФ Владимр Путин сказал, что запасаться продуктами впрок нет необходимости.
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