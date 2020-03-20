В Лондоне мародеры крушат витрины на фоне коронавируса

В Лондоне на фоне эпидемии коронавируса мародеры начали бить витрины. Несколько человек попытались пронести под одеждой алкоголь, однако были задержаны сотрудниками магазина. После этого хулиганы начали быть витрины.

Полиция уже арестовала виновников беспорядков, сообщает РИА ФАН. В правоохранительных органах сообщили, что это уже не первых подобный инцидент.