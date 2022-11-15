В Вашингтоне рассказали о переговорах глав ЦРУ и СВР
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин и глава ЦРУ Уильям Бернс обсуждали в Турции управление рисками, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление представителя Совета национальной безопасности Соединенных Штатов.
«Мы очень открыто заявляли о том, что у нас есть каналы для связи с Россией по вопросам управления рисками, особенно ядерными рисками и рисками для стратегической стабильности. В рамках этих усилий Бернс сегодня находится в Анкаре, чтобы встретиться со своим коллегой из российской разведки», — сообщил он.
Стороны обсуждали задержанных в России граждан США. Ситуация вокруг Украины затронута не была. Как заверяет американская сторона, переговоры касались только применения ядерного оружия РФ и последствий этого, а также темы осужденных американцев.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что в столице Турции прошли российско-американские переговоры. Он отметил, что они состоялись по инициативе США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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