В Вашингтоне рассказали о переговорах глав ЦРУ и СВР

«Мы очень открыто заявляли о том, что у нас есть каналы для связи с Россией по вопросам управления рисками, особенно ядерными рисками и рисками для стратегической стабильности. В рамках этих усилий Бернс сегодня находится в Анкаре, чтобы встретиться со своим коллегой из российской разведки», — сообщил он.

Стороны обсуждали задержанных в России граждан США. Ситуация вокруг Украины затронута не была. Как заверяет американская сторона, переговоры касались только применения ядерного оружия РФ и последствий этого, а также темы осужденных американцев.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что в столице Турции прошли российско-американские переговоры. Он отметил, что они состоялись по инициативе США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

