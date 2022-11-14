Глава ЦРУ проводит встречу с Нарышкиным в Турции

Глава ЦРУ Уильям Бернс в понедельник встречается с директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным в Анкаре. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя совета по нацбезопасности США.

Ранее «Коммерсант» со ссылкой на источник сообщил, что для участия в переговорах российской и американской сторон в Анкару прибыл Нарышкин.

Нарышкин заявил о косвенной связи сообщений Трасс со взрывами на «Северном потоке»

Сообщается, что Бернс не намерен поднимать в столице Турции вопрос урегулирования украинского конфликта, но он передаст сообщение о последствиях возможного применения Россией ядерного оружия и рисках эскалации.

Кроме того, по данным источника, американской разведки обсудит тему находящихся в заключении в России американцев.

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Фото: facebook.com/Central.Intelligence.Agency
ТЕГИ:Сергей НарышкинЦРУ
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