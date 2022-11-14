Глава ЦРУ проводит встречу с Нарышкиным в Турции

Глава ЦРУ Уильям Бернс в понедельник встречается с директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным в Анкаре. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя совета по нацбезопасности США.

Ранее «Коммерсант» со ссылкой на источник сообщил, что для участия в переговорах российской и американской сторон в Анкару прибыл Нарышкин.