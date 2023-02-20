В Вашингтоне прошла акция протеста против поддержки Украины

Она носила название «Марш ярости против военной машины». Перед началом акции у мемориала Линкольна собрались около сотни человек. Демонстранты держали плакаты против «поддержки нацистов на Украине», «Байден подорвал "Северный поток"». Также были замещены российские флаги.

По словам организаторов мероприятия, главная цель — призывать к прекращению финансовой помощи Киева и мирным переговорам, а также к роспуску Североатлантического альянса. Участвовать в акции, в частности, призывал бывший член палаты представителей Рон Пол.

Ранее во Франции прошли акции протеста против участия Парижа в конфликте на Украине и поддержки политики НАТО.

