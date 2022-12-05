Протесты против помощи Украине прошли в Милане

Десятки человек взяли с собой символику политических и антивоенных организаций. При этом был развернут баннер с надписью «Хватит оружия Киеву и санкций против России». «Наша страна из-за политики правительства оплачивает последствия кризиса, платя богачам, мультинациональным корпорациям и США... На манифестации были и российские флаги, но главное, что на ней были итальянские флаги, которые показывают, что, прежде всего мы патриоты, которые любят свой народ», – заявил Авондет.

США не могут полностью отказаться от поддержки Киева, даже, несмотря на то, что внутри страны растут оппозиционные настроения, а в Европе накапливается усталость от конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

