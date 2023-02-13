Жители Франции протестовали против НАТО и участия Парижа в конфликте вокруг Украины

По его словам, всего в стране было 25 акций. Только в парижском «Марше за мир» участвовали 10 тысяч человек. «Нет самолетам, нет танкам, нет ракетам для Украины! Выйдем из НАТО! Нет третьей мировой войне!» - скандировали несколько сотен человек в Париже.

Ранее Филиппо на фоне коррупционного скандала в Минобороны Украины призвал в Twitter прекратить предоставлять Киеву миллиарды евро. По его мнению, эта помощь полностью расхищается.

