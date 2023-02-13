Жители Франции протестовали против НАТО и участия Парижа в конфликте вокруг Украины

Во Франции 12 февраля прошли акции протеста против участия Парижа в конфликте на Украине и поддержки политики НАТО, сообщает ТАСС со ссылкой на лидера французской партии «Патриоты» и экс-депутата Европарламента Флориана Филиппо.

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По его словам, всего в стране было 25 акций. Только в парижском «Марше за мир» участвовали 10 тысяч человек. «Нет самолетам, нет танкам, нет ракетам для Украины! Выйдем из НАТО! Нет третьей мировой войне!» - скандировали несколько сотен человек в Париже.

Ранее Филиппо на фоне коррупционного скандала в Минобороны Украины призвал в Twitter прекратить предоставлять Киеву миллиарды евро. По его мнению, эта помощь полностью расхищается.

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ФОТО: РИА Новости / Доминик Бутен
ТЕГИ:ПротестыСпецоперацияУкраинаНАТОФранция
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