В Узбекистане выразили обеспокоенность в связи с проверками сограждан в РФ
В России участились проверки граждан Узбекистана, что вызывает серьезную озабоченность, сообщил в Telegram представитель узбекского МИД Ахрор Бурханов.
По его словам, посольство республики уже направило ноту в МИД РФ. В документе говорится о нарушении прав узбекских мигрантов. «Мы выразили свою озабоченность по поводу сообщений о случаях неуважения и нарушений прав наших сограждан», – отметил дипломат.
МИД Узбекистана потребовал от российских властей разъяснений по сложившейся ситуации и правовой оценки действий силовых структур.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров выразил уверенность, что сокращение миграционного потока не соответствует интересам России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru