В Узбекистане выразили обеспокоенность в связи с проверками сограждан в РФ

По его словам, посольство республики уже направило ноту в МИД РФ. В документе говорится о нарушении прав узбекских мигрантов. «Мы выразили свою озабоченность по поводу сообщений о случаях неуважения и нарушений прав наших сограждан», – отметил дипломат.

МИД Узбекистана потребовал от российских властей разъяснений по сложившейся ситуации и правовой оценки действий силовых структур.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров выразил уверенность, что сокращение миграционного потока не соответствует интересам России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

