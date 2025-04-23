Глава МИД Лавров заявил, что сокращение числа мигрантов не в интересах России
Министр иностранных дел Сергей Лавров выразил уверенность, что сокращение миграционного потока не соответствует интересам России. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Самарканде, передает ТАСС.
Дипломат отметил, что российской экономике необходимо нарастить рабочую силу. Ее нехватка может негативно повлиять на планы развития государства, добавил он.
Лавров также рассказал, что существует опасность роста преступности из-за увеличения числа мигрантов. Глава МИД подчеркнул, что такие тенденции недопустимы. По его мнению, их необходимо пресекать с помощью закона.
Ранее стало известно, что власти России намерены усилить контроль за мигрантами, имеющими непогашенную судимость. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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