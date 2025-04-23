Глава МИД Лавров заявил, что сокращение числа мигрантов не в интересах России

Министр иностранных дел Сергей Лавров выразил уверенность, что сокращение миграционного потока не соответствует интересам России. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Самарканде, передает ТАСС.

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Дипломат отметил, что российской экономике необходимо нарастить рабочую силу. Ее нехватка может негативно повлиять на планы развития государства, добавил он.

Лавров также рассказал, что существует опасность роста преступности из-за увеличения числа мигрантов. Глава МИД подчеркнул, что такие тенденции недопустимы. По его мнению, их необходимо пресекать с помощью закона.

Ранее стало известно, что власти России намерены усилить контроль за мигрантами, имеющими непогашенную судимость. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / МИД РФ
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