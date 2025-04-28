Гражданина Узбекистана обвинили в контрабанде валюты

Денежные средства находились в борсетке остановленного во время выборочного контроля в «зеленом» коридоре мужчины. По словам пассажира, он не знал о том, что валюту нужно декларировать.

Против иностранного гражданина возбудили уголовное дело по факту контрабанды. Ему грозит штрафе в размере до десятикратной суммы незадекларированных средств или до двух лет ограничения свободы.

Ранее водителя автомобиля Toyota задержали при попытке доставить в Россию 153 пистолета через пункт пропуска Верхний Ларс на границе с Грузией. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

