Гражданина Узбекистана обвинили в контрабанде валюты
Сотрудники Федеральной таможенной службы задержали в аэропорту Иркутска 29-летнего гражданина Узбекистана, который нелегально привез в Россию $30 тысяч (порядка 2,4 млн рублей). Об этом сообщил Telegram-канал ведомства.
Денежные средства находились в борсетке остановленного во время выборочного контроля в «зеленом» коридоре мужчины. По словам пассажира, он не знал о том, что валюту нужно декларировать.
Против иностранного гражданина возбудили уголовное дело по факту контрабанды. Ему грозит штрафе в размере до десятикратной суммы незадекларированных средств или до двух лет ограничения свободы.
Ранее водителя автомобиля Toyota задержали при попытке доставить в Россию 153 пистолета через пункт пропуска Верхний Ларс на границе с Грузией. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru