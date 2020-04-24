В Ухане не осталось «тяжелых» пациентов с COVID-19
Медики китайского города Ухань вылечили последнего пациента с коронавирусной инфекцией, который находился в тяжёлом состоянии. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на официального представителя Государственного комитета по вопросам здравоохранения Ми Фэна.
В общей сложности в провинции Хубэй оставались 47 пациентов с COVID-19, все в они находятся в Ухане, подчеркивает RT. За последние 20 дней в Хубэе не было выявлено ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что «нулевой пациент» с коронавирусной инфекцией работал в лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане. Такую версию выдвигает американский телеканал Fox News, ссылаясь на собственные источники. Отмечается, что сотрудник лаборатории заразился COVID-19 от летучей мыши, а затем коронавирус начал распространяться среди местных жителей.
При этом утверждается, что лаборатория не занималась разработкой биологического оружия, а должна была продемонстрировать выдающиеся результаты исследования вирусов учеными из Китая.
В конце февраля учёные при Китайской академии наук выяснили, что распространение COVID-19 началось от некого «нулевого пациента», который побывал на рынке Уханя в ноябре или в начале декабря 2019-го.
Между тем, в России за минувшие сутки выявлено 5 849 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19 в РФ. Таким образом число инфицированных в нашей стране выросло до 68 622, отмечает Свободная пресса.
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