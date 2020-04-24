В Ухане не осталось «тяжелых» пациентов с COVID-19

Медики китайского города Ухань вылечили последнего пациента с коронавирусной инфекцией, который находился в тяжёлом состоянии. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на официального представителя Государственного комитета по вопросам здравоохранения Ми Фэна.

В общей сложности в провинции Хубэй оставались 47 пациентов с COVID-19, все в они находятся в Ухане, подчеркивает RT. За последние 20 дней в Хубэе не было выявлено ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией.