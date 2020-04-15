Первый испытатель вакцины от COVID-19 рассказала об эффекте препарата
Жительница США Дженнифер Халлер, которая стала первым в мире человеком, получившим экспериментальную вакцину от COVID-19, рассказала о своих ощущениях. Она заявила изданию The Telegraph, что в первый день у неё была слегка повышенная температура. Во второй - сильно болела рука. При этом Халлер подчеркнула, что на этом все неприятные ощущения закончились — после этого все было в порядке.
Отмечается, что в ближайшее время 44-летней жительнице Сиэтла должны ввести вторую дозу вакцины, Она останется под наблюдением специалистов до весны 2021 года, подчеркивают Известия.
Напомним, Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний в Сиэтле объявил о начале клинических испытаний на людях вакцины от нового коронавируса в середине марта. В них участвуют 45 добровольцев, каждый из которых получит по две инъекции вакцины одной и той же дозы с интервалом в 28 дней. До этого вакцина была успешно протестирована на животных.
Ранее НСН писала, что В Россию для создания вакцины доставили штамм нового коронавируса из США. Как пишет РИА Новости, декларацию на него выпустила Томская таможня. Известно, что «груз» перемещался во флаконе объемом 23х0,6 миллилитров и весил 88 граммов. А из-за того, что для транспортировки и хранения необходима температура 2-8°С, продукция располагалась в термоконтейнере, который был заполнен хладоэлементами. Вместе с контейнером груз весил 4,5 килограмма, подчеркивает RT.
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