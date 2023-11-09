В Турцию перевезут онкобольных детей из сектора Газа

По словам главы турецкого минздрава, он провел переговоры с коллегой из Израиля, пишет RT. Министр высказал мнение, что дети — «очень чувствительная тема, и отрицать в этой ситуации нечего».

«Мы договорились о безопасном переводе пациентов в Турцию. Мы начнем перевозить детей с онкологическими заболеваниями в Турцию как можно скорее», — указал Коджа.

Ранее стало известно, что в ближайшие дни из сектора Газа эвакуируют россиян, пишет Ura.ru.

