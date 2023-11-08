В США возложили на ХАМАС ответственность за гибель детей в секторе Газа

По его словам, ХАМАС подвергает угрозе семьи с детьми, не позволяя им выйти из Газы. Отмечается, что в числе более чем 240 заложников есть дети.

Ранее Израиль отказался от гуманитарной паузы в Газе до освобождения заложников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

