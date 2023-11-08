В США возложили на ХАМАС ответственность за гибель детей в секторе Газа
8 ноября 202302:29
Американские власти считают, что ответственность за гибель детей в секторе Газа несет радикальное палестинское движение ХАМАС, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.
По его словам, ХАМАС подвергает угрозе семьи с детьми, не позволяя им выйти из Газы. Отмечается, что в числе более чем 240 заложников есть дети.
Ранее Израиль отказался от гуманитарной паузы в Газе до освобождения заложников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В США возложили на ХАМАС ответственность за гибель детей в секторе Газа
- Военное крыло ХАМАС: Тель-Авив обстрелян ракетами
- Россия запросила срочное заседание СБ ООН в связи с ударами по Донецку
- Кибермошенники разработали метод для обхода антиспама
- На Камчатке бродячих собак будут кормить красной икрой и рыбой
- Латвия заявила о нарушении воздушного пространства со стороны России
- Госдеп: отказ Зеленского от выборов соответствует конституции
- В сочинском отеле голый мужчина бегал по коридорам и бил посуду
- СМИ: Байден призвал Нетаньяху согласиться на трехдневную паузу в боях
- На МКАД грузовик наехал на автомобиль и сбил человека
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru