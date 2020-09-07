В Турции запретили ездить в транспорте стоя для сдерживания распространения коронавируса
В Турции ввели запрет на проезд стоя в общественном транспорте в целях сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее заявление президента страны Тайипа Эрдогана.
Отмечается, что эта мера вводится на фоне роста количества заразившихся в стране. Каким образом это поможет в борьбе с инфекцией не уточняется.
Ранее глава минздрав Турции Фахреттин Коджа заявил, что страна переживает второй пик первой волны коронавируса. По словам министра, 2 сентября в стране было зафиксировано 1596 новых случаев коронавируса, что является рекордом по числу заражений с середины июня.
По словам Эрдогана, в качестве защитных мер также усиливается контроль за местами общественного питания, а также вводятся штрафы за отсутствие маски и несоблюдение социальной дистанции.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,0 млн+5 185 / сут.
Умерли
17 871+51 / сут.
Выздоровели
843 тыс.+2 328 / сут.
- В Турции запретили ездить в транспорте стоя для сдерживания распространения коронавируса
- Посла России вызвали в МИД Британии из-за Навального
- Раскрыты подробности смерти человека на концерте Земфиры
- В МИД Сербии заявили, что пост Захаровой не повлияет на отношения с РФ
- Совет оппозиции Белоруссии начал принимать решения через Telegram
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru