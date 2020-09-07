В Турции запретили ездить в транспорте стоя для сдерживания распространения коронавируса

Отмечается, что эта мера вводится на фоне роста количества заразившихся в стране. Каким образом это поможет в борьбе с инфекцией не уточняется.

Ранее глава минздрав Турции Фахреттин Коджа заявил, что страна переживает второй пик первой волны коронавируса. По словам министра, 2 сентября в стране было зафиксировано 1596 новых случаев коронавируса, что является рекордом по числу заражений с середины июня.

По словам Эрдогана, в качестве защитных мер также усиливается контроль за местами общественного питания, а также вводятся штрафы за отсутствие маски и несоблюдение социальной дистанции.



