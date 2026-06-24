«Будущее закрыто»: Смолин объяснил подвох в целевом наборе для колледжей
Олег Смолин заявил НСН, что теперь тем старшеклассникам, кто поддастся на «пряник» и будет сдавать лишь два предмета на ОГЭ, светят не ясные профессиональные перспективы.
Негативная новость для старшеклассников теперь в том, что они смогут поступить в колледж только на те специальности, которые установит регион. Об этом в пресс-центре НСН рассказал первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.
«Госдумой при нашем сопротивлении принят закон о так называемом эксперименте из «кнута и пряника». «Пряник» в том, что ребятам позволяется в девятом классе сдавать не четыре, а два ОГЭ. То есть изучать они могут всего два предмета. «Кнут» в том, что они смогут пойти в 10 класс, а в колледжи – только на те специальности, которые определит сам регион. И, скорее всего, дальше уже не продвинутся. Такой эксперимент уже проводился в 2025-м году в Москве, Санкт-Петербурге, Липецкой области, а в 2026-2029 годах – в 12 регионах: добавились Камчатка, Мурманская область, Татарстан, Ростовская, Смоленская, Московская, Тверская и Тюменская области, а также ХМАО – Югра», - рассказал он.
Также Смолин объяснил, почему выступал против введения этого эксперимента и напомнил про Курчатова и Гагарина.
«Я неоднократно напоминал коллегам в Госдуме, что когда-то через ремесленные и фабрично-заводские училища прошли, например, такие люди, как Курчатов, Королев, Юрий Гагарин. Почему мы закрываем дорогу другим ребятам к дальнейшему росту? А принятые законы делают именно это, потому что теперь можно будет из колледжа в вуз поступить только по профилю. Результаты эксперимента следующие: в Липецке воспользовались возможностью сдавать два ОГЭ около 50% учеников, в Москве – около трети. При этом Москва значительно расширила количество мест в колледжах, но часто получалось так, что мест не хватало. В Санкт-Петербурге только 10% родителей воспользовались «приманкой», остальные не захотели ограничивать дальнейший профессиональный рост для своих детей», - подытожил он.
Ранее Смолин озвучил в пресс-центре НСН и позитивный момент от нововведения. По его словам, ранее каждый четвертый девятиклассник ошибался в своем выборе будущей профессии, поэтому теперь в старших классах не обязательно будет выбирать два профильных предмета.
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