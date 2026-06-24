Также Смолин объяснил, почему выступал против введения этого эксперимента и напомнил про Курчатова и Гагарина.

«Я неоднократно напоминал коллегам в Госдуме, что когда-то через ремесленные и фабрично-заводские училища прошли, например, такие люди, как Курчатов, Королев, Юрий Гагарин. Почему мы закрываем дорогу другим ребятам к дальнейшему росту? А принятые законы делают именно это, потому что теперь можно будет из колледжа в вуз поступить только по профилю. Результаты эксперимента следующие: в Липецке воспользовались возможностью сдавать два ОГЭ около 50% учеников, в Москве – около трети. При этом Москва значительно расширила количество мест в колледжах, но часто получалось так, что мест не хватало. В Санкт-Петербурге только 10% родителей воспользовались «приманкой», остальные не захотели ограничивать дальнейший профессиональный рост для своих детей», - подытожил он.

Ранее Смолин озвучил в пресс-центре НСН и позитивный момент от нововведения. По его словам, ранее каждый четвертый девятиклассник ошибался в своем выборе будущей профессии, поэтому теперь в старших классах не обязательно будет выбирать два профильных предмета.

