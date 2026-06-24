Умер актер из фильма «Нежный возраст» Евгений Калинцев
Актер театра и кино Евгений Калинцев умер в возрасте 59 лет. Об этом говорится в сообщении Московского театра «Мастерская Петра Фоменко».
Артист скончался 17 июня.
В театре напомнили, что Калинцев окончил актерско-режиссерскую мастерскую Фоменко в ГИТИСе, сотрудничал с театром-студией «Человек» и театром Doc.
«С 1991 по 1998 служил в театре на Малой Бронной, который тогда, в середине 90-х, вся театральная Москва называла не иначе как "театр Женовача" - играл в знаменитых спектаклях Сергея Васильевича: "Король Лир", "Идиот", "Маленькие комедии"», - указано в сообщении.
Как пишет ТАСС, актер умер после продолжительной болезни.
Евгений Калинцев был известен по ролям в фильмах «Нежный возраст» и «Лестница».
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