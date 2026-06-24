Володарский предрек стирание граней между образованием в колледже и вузе

Амет Володарский заявил НСН, что Россия живет в век развития модульного образования, так что каждые 5-6 лет идет смена образовательной программы.

Скоро не будет существовать понятий «среднее специальное», «высшее специальное» образование, так что грани между колледжами и вузами сотрутся. Об этом в пресс-центре НСН рассказал омбудсмен в сфере образования Амет Володарский.

«Если бы мы обсуждали это в 1990-е годы, я забил бы тревогу, что мы разделяем людей на классы. К этому может привести некая искусственная блокада старших классов в школе. Но сегодня мы живём в век развития модульного образования. Грани между колледжами, средним профессиональным и высшим образованием стираются. Думаю, скоро не будет понятий «среднее специальное», «высшее специальное» образование. Мы говорим о неких умениях, знаниях, которые сейчас нужно постоянно подтверждать. Каждые 5-6 лет идёт смена определённой программы. Хорошие вузы имеют методические отделы, которые прогнозируют, как будет меняться учебная программа. Мы одними из первых в мире начали использовать искусственный интеллект для такой работы», - рассказал он.
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Однако Володарский призвал не ограничивать детям возможность поступления в вузы после колледжей.

«Сегодня у ребёнка, который выбрал себе профессию, есть много путей для получения и смежной профессии. При этом, я считаю, что на уровне государства нам нужно мотивировать детей, которые хотят продолжить своё профессиональное обучение после колледжа. Не бить по рукам, а показать им возможности дополнительно развиваться профессионально», - подытожил он.

Ранее Смолин заявил НСН, что негативная новость для старшеклассников теперь в том, что они смогут поступить в колледж только на те специальности, которые установит регион.

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