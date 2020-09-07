Глава ВОЗ призвал мир готовиться к новой пандемии COVID-19

На минувшей неделе Гебрейесус отмечал, что открытие стран после карантина должно проходить с соблюдением необходимых мер предосторожности – это позволит не допустить катастрофы. Он сделал акцент на том, что ВОЗ полностью поддерживает усилия стран по открытию экономик, тем не менее, это важно делать это обдуманно и осторожно.

А ранее, 7 сентября, директор Института имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что в России смогут победить пандемию коронавирус к лету следующего года.

Дело в том, что именно за это время удастся привить большинство граждан страны. Как отметил Гинцбург, Россия за год может произвести 80 миллионов доз вакцины.

«Это позволит прекратить эпидпроцесс, то есть неконтролируемое распространение инфекции в популяции», - заявил директор Института имени Гамалеи газете «Известия».