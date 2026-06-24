Песков: Только ядерное сдерживание оберегает мир от глобальной войны

Только ядерное сдерживание оберегает планету от глобальной войны, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом он заявил на международном форуме «Примаковские чтения».

По словам представителя Кремля, мировая безопасность по многим параметрам «изрядно подвергнута эрозии».

«Собственно, кроме ядерного сдерживания у нас ничего не осталось в мире. Это единственное, что мир оберегает от глобальной войны», - цитирует Пескова ТАСС.

Вместе с тем он подчеркнул, что такое сдерживание на защищает от региональных конфликтов, общий потенциал которых увеличивается.

Ранее Дмитрий Песков назвал ядерное сдерживание краеугольным камнем глобальной безопасности.

