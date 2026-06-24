Песков: Только ядерное сдерживание оберегает мир от глобальной войны
Только ядерное сдерживание оберегает планету от глобальной войны, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом он заявил на международном форуме «Примаковские чтения».
По словам представителя Кремля, мировая безопасность по многим параметрам «изрядно подвергнута эрозии».
«Собственно, кроме ядерного сдерживания у нас ничего не осталось в мире. Это единственное, что мир оберегает от глобальной войны», - цитирует Пескова ТАСС.
Вместе с тем он подчеркнул, что такое сдерживание на защищает от региональных конфликтов, общий потенциал которых увеличивается.
Ранее Дмитрий Песков назвал ядерное сдерживание краеугольным камнем глобальной безопасности.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Минюсте призвали ввести единое законодательное определение семьи
- Депутат Смолин рассказал, что делать, если ребенка не пускают в 10 класс
- Армия России освободила Иволжанское в Сумской области
- Отголоски XX века: Омбудсмен призвал школы перестать пугать детей колледжами
- Песков: БРИКС не может быть посредником для России и Украины
- Ухищрения вузов: Почему высшее образование в России подорожало на 30%
- Володарский предрек стирание граней между образованием в колледже и вузе
- Россиян предостерегли от использования таблеток-присадок для экономии топлива
- Умер актер из фильма «Нежный возраст» Евгений Калинцев
- Депутат Смолин: Обучение в старших классах дает больше возможностей, чем колледж