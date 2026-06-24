Депутат Смолин: Обучение в старших классах дает больше возможностей, чем колледж

Олег Смолин заявил НСН, что в прошлом году в колледжи после 9 класса пошли 63% всех детей, что является беспрецедентной и негативной статистикой.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин в пресс-центре НСН раскритиковал закон о «кухаркиных детях» и призвал не ограничивать поступление детей в старшие классы.

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«Хочу напомнить, что в прошлом году в колледжи после 9 класса пошли 63% всех детей. Такого никогда, ни в какие времена не было! Всегда в старшие классы переходили более половины детей. И, на мой взгляд, это было правильно, потому что в школе даётся более фундаментальное образование, в том числе по физике, химии, математике. И это расширяет возможность ребят потом поступать в вузы, в том числе на инженерные, медицинские специальности, которые дают нам специалистов с высшим образованием в области науки. На мой взгляд, закон о «кухаркиных детях» - неправильный. Не нужно ограничивать право детей на старшую школу», - рассказал он.

Ранее омбудсмен в сфере образования Амет Володарский заявил НСН, что русский язык, литература, иностранный язык, а также предмет критическое мышление должны изучаться в школах углубленно до 11 класса.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
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