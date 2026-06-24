Депутат Смолин: Обучение в старших классах дает больше возможностей, чем колледж
Олег Смолин заявил НСН, что в прошлом году в колледжи после 9 класса пошли 63% всех детей, что является беспрецедентной и негативной статистикой.
Первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин в пресс-центре НСН раскритиковал закон о «кухаркиных детях» и призвал не ограничивать поступление детей в старшие классы.
«Хочу напомнить, что в прошлом году в колледжи после 9 класса пошли 63% всех детей. Такого никогда, ни в какие времена не было! Всегда в старшие классы переходили более половины детей. И, на мой взгляд, это было правильно, потому что в школе даётся более фундаментальное образование, в том числе по физике, химии, математике. И это расширяет возможность ребят потом поступать в вузы, в том числе на инженерные, медицинские специальности, которые дают нам специалистов с высшим образованием в области науки. На мой взгляд, закон о «кухаркиных детях» - неправильный. Не нужно ограничивать право детей на старшую школу», - рассказал он.
Ранее омбудсмен в сфере образования Амет Володарский заявил НСН, что русский язык, литература, иностранный язык, а также предмет критическое мышление должны изучаться в школах углубленно до 11 класса.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Армия России освободила Иволжанское в Сумской области
- Отголоски XX века: Омбудсмен призвал школы перестать пугать детей колледжами
- Песков: БРИКС не может быть посредником для России и Украины
- Ухищрения вузов: Почему высшее образование в России подорожало на 30%
- Володарский предрек стирание граней между образованием в колледже и вузе
- Россиян предостерегли от использования таблеток-присадок для экономии топлива
- Умер актер из фильма «Нежный возраст» Евгений Калинцев
- Депутат Смолин: Обучение в старших классах дает больше возможностей, чем колледж
- «Будущее закрыто»: Смолин объяснил подвох в целевом наборе для колледжей
- Песков: Только ядерное сдерживание оберегает мир от глобальной войны