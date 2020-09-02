В Минздраве Турции объявили о втором пике коронавируса
Глава минздрав Турции Фахреттин Коджа заявил, что страна переживает второй пик первой волны коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Коджи, в стране ежедневно растет число заражений. Согласно данным Минздрава, в зоне высокого риска находятся Анкара, Стамбул, Измир, Бурса, а также восточные провинции страны.
Коджа заявил, что 2 сентября в стране было зафиксировано 1596 новых случаев коронавируса, что является рекордом по числу заражений с середины июня.
Глава турецкого Минздрава отметил, что в Анкаре фиксируют в 2 раза больше заражений, чем в Стамбуле. В связи с этим в Анкаре начали вводить ограничительные меры.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,0 млн+4 952 / сут.
Умерли
17 414+115 / сут.
Выздоровели
821 тыс.+5 464 / сут.
- Назван самый «опасный» месяц для грибников и ягодников в Подмосковье
- В Подмосковье на четверть снизилось количество погибших на железной дороге
- Все малокомплектные школы Подмосковья организовали бесплатное питание для младшеклассников
- У 83-летнего Берлускони обнаружен коронавирус
- Глава Еврокомиссии призвала привлечь к ответу виновных в ситуации с Навальным
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru