В Минздраве Турции объявили о втором пике коронавируса

Глава минздрав Турции Фахреттин Коджа заявил, что страна переживает второй пик первой волны коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам Коджи, в стране ежедневно растет число заражений. Согласно данным Минздрава, в зоне высокого риска находятся Анкара, Стамбул, Измир, Бурса, а также восточные провинции страны.

Коджа заявил, что 2 сентября в стране было зафиксировано 1596 новых случаев коронавируса, что является рекордом по числу заражений с середины июня.

Глава турецкого Минздрава отметил, что в Анкаре фиксируют в 2 раза больше заражений, чем в Стамбуле. В связи с этим в Анкаре начали вводить ограничительные меры.


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