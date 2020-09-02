В Минздраве Турции объявили о втором пике коронавируса

По словам Коджи, в стране ежедневно растет число заражений. Согласно данным Минздрава, в зоне высокого риска находятся Анкара, Стамбул, Измир, Бурса, а также восточные провинции страны.

Коджа заявил, что 2 сентября в стране было зафиксировано 1596 новых случаев коронавируса, что является рекордом по числу заражений с середины июня.

Глава турецкого Минздрава отметил, что в Анкаре фиксируют в 2 раза больше заражений, чем в Стамбуле. В связи с этим в Анкаре начали вводить ограничительные меры.





