Памфилова: Электронное голосование пройдет 18-20 сентября
Дистанционное электронное голосование в России в 2026 году состоится 18-20 сентября. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, передает РИА Новости.
Как отметила глава ЦИК, такое голосование проводят одновременно с традиционным на избирательных участках.
«С 8 часов по местному времени 18 сентября - поскольку мы с вами, коллеги, приняли решение о трехдневном голосовании - до 20 часов 20 сентября 2026 года», - указала Памфилова.
Ранее ЦИК постановила, что выборы депутатов Госдумы девятого созыва и другие совмещенные выборы и референдумы пройдут в течение трех дней, с 18 по 20 сентября, напоминает Ura.ru.
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