Песков: БРИКС не может быть посредником для России и Украины

БРИКС не может быть посредником в переговорах между Россией и Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«БРИКС не является организацией», - объяснил он.

Как отметил представитель Кремля, у объединения нет связанных с организацией институтов, устава, штаб-квартиры или секретариата.

Вместе с тем Песков указал, что все страны БРИКС отдельно выражают готовность способствовать украинскому урегулированию. Москва признательна государствам за это.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о невозможности участия Евросоюза в качестве посредника при урегулировании на Украине.

