Песков: БРИКС не может быть посредником для России и Украины
БРИКС не может быть посредником в переговорах между Россией и Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
«БРИКС не является организацией», - объяснил он.
Как отметил представитель Кремля, у объединения нет связанных с организацией институтов, устава, штаб-квартиры или секретариата.
Вместе с тем Песков указал, что все страны БРИКС отдельно выражают готовность способствовать украинскому урегулированию. Москва признательна государствам за это.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о невозможности участия Евросоюза в качестве посредника при урегулировании на Украине.
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