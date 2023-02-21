В Турции сообщили о гибели трех человек в результате землетрясения в Хатае
Стало известно о гибели трех человек в результате новых землетрясений в провинции Хатае в Турции, сообщает телеканал Haber 7 со ссылкой на министра внутренних дел Сулеймана Сойлу.
Один человек погиб в Антакье, другой - в Дефне и один в Самандаге. Еще 213 человек получили ранения и госпитализированы.
Ранее сообщалось, что в результате подземных толчков в Хатае погиб один человек.
Известный сейсмолог Наджи Гёрюр сообщил, что существует риск новых мощных колебаний земной коры на Кипре и в турецких провинциях Бингёль и Адана.
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