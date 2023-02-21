В Турции сообщили о гибели трех человек в результате землетрясения в Хатае

Один человек погиб в Антакье, другой - в Дефне и один в Самандаге. Еще 213 человек получили ранения и госпитализированы.

Ранее сообщалось, что в результате подземных толчков в Хатае погиб один человек.

Известный сейсмолог Наджи Гёрюр сообщил, что существует риск новых мощных колебаний земной коры на Кипре и в турецких провинциях Бингёль и Адана.

