В Турции сообщили о гибели трех человек в результате землетрясения в Хатае

Стало известно о гибели трех человек в результате новых землетрясений в провинции Хатае в Турции, сообщает телеканал Haber 7 со ссылкой на министра внутренних дел Сулеймана Сойлу.

Власти Турции сообщили, что риска цунами в провинции Хатай нет

Один человек погиб в Антакье, другой - в Дефне и один в Самандаге. Еще 213 человек получили ранения и госпитализированы.

Ранее сообщалось, что в результате подземных толчков в Хатае погиб один человек.

Известный сейсмолог Наджи Гёрюр сообщил, что существует риск новых мощных колебаний земной коры на Кипре и в турецких провинциях Бингёль и Адана.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Sputnik/РИА Новости
ТЕГИ:ЗемлетрясениеТурция
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры