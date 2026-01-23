За ночь над Россией сбили 12 украинских беспилотников

Дежурные средства ПВО ликвидировали 12 дронов ВСУ над территорией России. Об этом сообщает Минобороны.

Беспилотники самолетного типа перехватили и уничтожили в течение прошедшей ночи с 23.00 мск четверга, 22 января до 07.00 23 января.

Так, семь дронов сбили в Белгородской области, два – в Воронежской. По одному БПЛА уничтожили над Брянской, Пензенской и Астраханской областями.

Ранее в Пензе произошел пожар на нефтебазе после атаки БПЛА, напоминает 360.ru.

