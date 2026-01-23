В российских школах планируют сократить изучение иностранных языков
Минпросвещения России планирует с 1 сентября сократить количество часов, отведенных на изучение иностранного языка в 5-7 классах школ. Об этом заявил ректор МПГУ Алексей Лубков в беседе с РИА Новости.
Изменения хотят ввести с 2026 учебного года.
«Министерство... планирует сократить количество часов иностранного языка в 5-7 классах с трех часов в неделю до двух», — рассказал Лубков.
Объем иностранного языка будет сокращен с 510 до 408 часов. Это необходимо, чтобы оптимизировать нагрузку на школьников и рационально перераспределить время.
Лубков добавил, что в 8 и 9 классах иностранные языки продолжат изучать три часа в неделю.
Ранее в Минпросвещения предложили ввести в школах оценки за поведение, такая система начнет действовать с 1 сентября 2026 года, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиянин Медведев одержал победу в третьем круге Australian Open
- Трамп допустил, что Украина может потерять еще больше территорий
- В российских школах планируют сократить изучение иностранных языков
- За ночь над Россией сбили 12 украинских беспилотников
- СМИ: США вышли из ВОЗ с долгом $260 млн
- Летчик-космонавт Джанибеков: Курить в космосе возможно
- Трамп: США направляют к Ирану значительные силы
- Легойда поддержал идею обязательной отработки после вузов
- Глава Евросовета: ЕС поддержит Гренландию
- СМИ: Россиян начали атаковать с помощью дипфейков из 2016-го
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru