В российских школах планируют сократить изучение иностранных языков

Минпросвещения России планирует с 1 сентября сократить количество часов, отведенных на изучение иностранного языка в 5-7 классах школ. Об этом заявил ректор МПГУ Алексей Лубков в беседе с РИА Новости.

Изменения хотят ввести с 2026 учебного года.

«Министерство... планирует сократить количество часов иностранного языка в 5-7 классах с трех часов в неделю до двух», — рассказал Лубков.

Объем иностранного языка будет сокращен с 510 до 408 часов. Это необходимо, чтобы оптимизировать нагрузку на школьников и рационально перераспределить время.

Лубков добавил, что в 8 и 9 классах иностранные языки продолжат изучать три часа в неделю.

Ранее в Минпросвещения предложили ввести в школах оценки за поведение, такая система начнет действовать с 1 сентября 2026 года, пишет 360.ru.

