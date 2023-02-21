Предсказавший землетрясения в Турции эксперт предупредил об угрозе Кипру

Известный сейсмолог Наджи Гёрюр из Турции, предсказавший землетрясения 6 февраля, сообщил телеканалу TGRT, что существует риск новых мощных колебаний земной коры на Кипре и в турецких провинциях Бингёль и Адана.

По его утверждению, в случае землетрясения происходит выброс энергии в одном конце разлома, часть энергии переносится на другой конец. Я ожидаю землетрясения в Адане, если оно произойдет, то значительная часть энергии будет высвобождена, и разлом "замолчит"», — заявил эксперт.

Гёрюр в очередной раз предупредил, что в ближайшие годы Стамбулу угрожает землетрясение. Он призвал принять меры и готовиться к стихии.

Напомним, сообщения о новых подземных толчках в Хатае поступили вечером 20 февраля. Их магнитуда составляла 6,4 и 5,8. Очаг землетрясения находится на глубине 2 километра. Турецкие СМИ сообщили об одной погибшей и шести пострадавших.

