СМИ: США вышли из ВОЗ с долгом $260 млн
23 января 202607:22
США вышли из Всемирной организации здравоохранения, не выплатив почти $260 млн долга. Об этом сообщает Bloomberg.
Вашингтон завершил процесс выхода из ВОЗ 22 января.
По данным Bloomberg, Всемирная ассамблея здравоохранения в мае планирует обсудить правовые возможности решения проблемы многомиллионного долга.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из ВОЗ, напоминает РЕН ТВ. Глава Белого дома объяснил это решение непропорционально высокими взносами Штатов по сравнению с другими государствами.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- За ночь над Россией сбили 12 украинских беспилотников
- СМИ: США вышли из ВОЗ с долгом $260 млн
- Летчик-космонавт Джанибеков: Курить в космосе возможно
- Трамп: США направляют к Ирану значительные силы
- Легойда поддержал идею обязательной отработки после вузов
- Глава Евросовета: ЕС поддержит Гренландию
- СМИ: Россиян начали атаковать с помощью дипфейков из 2016-го
- Ушаков: РФ продолжит добиваться целей СВО, пока не удается достигнуть урегулирования дипломатией
- СМИ: Недостатки расследования и брань фигурантов помешали утвердить обвинение по делу генерала Булгакова
- Дмитриев назвал важными прошедшие переговоры с делегацией США в Кремле
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru