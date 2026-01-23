СМИ: США вышли из ВОЗ с долгом $260 млн

США вышли из Всемирной организации здравоохранения, не выплатив почти $260 млн долга. Об этом сообщает Bloomberg.

Вашингтон завершил процесс выхода из ВОЗ 22 января.

По данным Bloomberg, Всемирная ассамблея здравоохранения в мае планирует обсудить правовые возможности решения проблемы многомиллионного долга.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из ВОЗ, напоминает РЕН ТВ. Глава Белого дома объяснил это решение непропорционально высокими взносами Штатов по сравнению с другими государствами.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ВОЗСША

Горячие новости

Все новости

партнеры