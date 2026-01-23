СМИ: США вышли из ВОЗ с долгом $260 млн

Первая встреча трехсторонней рабочей группы России, США и Украины пройдет сегодня в Абу-Даби Трамп: Украинский лидер Владимир Зеленский утверждает, что готов к сделке Возгорание на нефтебазе началось вследствие атаки БПЛА в Пензе В Госдуму внесут инициативу о запрете имитации человеческого голоса при звонках Минтранс представил проект закона, который позволит выпустить на дороги общего пользования беспилотные автомобили