Власти Турции сообщили, что риска цунами в провинции Хатай нет

По его словам, ранее было передано предупреждение, так как это «метод, который всегда применяется». В настоящее время риски отсутствуют, а предупреждение снято.

Сообщения о новых подземных толчках в Хатае поступили вечером 20 февраля. Их магнитуда составляла 6,4 и 5,8. Очаг землетрясения находится на глубине 2 километра. Турецкие СМИ сообщили об одной погибшей и шести пострадавших.

