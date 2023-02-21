Власти Турции сообщили, что риска цунами в провинции Хатай нет
Цунами после новых землетрясений на юго-востоке Турции не ожидается, предупреждение об этом снято, сообщил вице-президент Фуат Октай.
По его словам, ранее было передано предупреждение, так как это «метод, который всегда применяется». В настоящее время риски отсутствуют, а предупреждение снято.
Сообщения о новых подземных толчках в Хатае поступили вечером 20 февраля. Их магнитуда составляла 6,4 и 5,8. Очаг землетрясения находится на глубине 2 километра. Турецкие СМИ сообщили об одной погибшей и шести пострадавших.
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